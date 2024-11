Фанаты Need For Speed ликуют: BMW M3 GTR из игры NFS теперь настоящий автомобиль

Компании BMW и Electronic Arts объединились, чтобы воссоздать в жизни икону видеоигры Need For Speed: Most Wanted, вышедшей в 2005 году, и готовящейся в следующем году справить 20-летний юбилей.

Баварский автопроизводитель создал специальную окраску, которой окрасил E46 M3. Палитра машины повторила серебристо-синий цвет BMW почти 20-летней давности, которая так полюбилась фанатам игры NFS.

BMW M3 GTR

BMW M3 GTR

BMW M3 GTR

Живой дебют реального автомобиля, на котором много лет назад в виртуальном мире успели поездить все фанаты гонок, состоится уже сегодня, 27 ноября. Машина будет выставлена в Мюнхене вплоть до 6 января 2025 года.

BMW M3 GTR

По словам старшего креативного директора Need For Speed: Unbound Джона Стэнли, M3 GTR является одним из самых хорошо узнаваемых автомобилей за всю историю NFS.

К 30-летнему юбилею серии игр ее создатели хотели реализовать какой-либо особенный проект и в итоге у них это получилось, объединившись с BMW.