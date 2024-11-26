Чудо из чудес: Hyundai Tucson показан в экстремальном широкофюзеляжном обвесе

Hyundai Tucson в широкофюзеляжном обвесе

Кроссовер Hyundai Tucson считается одним из самых популярных представителей сегмента SUV в мире, но это семейный автомобиль, а значит ему редко бывает положен агрессивный тюнинг. Это не устраивает чешского независимого дизайнера Ростислава Прокопа, который расчехлил все свои умения и с помощью фотошопа показал Tucson в экстремальном шюрокофюзеляжном обвесе.

В основе получившейся машины лежит актуальная генерация Hyundai Tucson образца 2024 года. Художник преобразил машину, дополнив ее экстерьер пластиковой облицовкой капота, передних и задних крыльев, а также широким сплиттером спереди и массивным антикрылом сзади.

Тюнинг-версия Hyundai Tucson. Компьютерный рендер

Дополнили общую картину продвинутые боковые юбки, диффузор с двойным выхлопом посередине, интегрированный в задний бампер, а также новые глянцевые накладки на колесных арках. Но даже это еще не все.

Семейный корейский «паркетник» получил массивные колеса от Vossen, выкрашенные в черный цвет, за которыми проглядываются малиновые суппорты.

Тюнинг-версия Hyundai Tucson. Компьютерный рендер

В итоге получился цифровой рендер Hyundai Tucson, которому в пору ехать на гоночный трек, а не в супермаркет за продуктами. Жаль только, что в реальности такого автомобиля не существует и вряд ли когда-либо появится. Разве что аналогичный проект реализует кто-то из независимых тюнеров.