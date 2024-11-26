Европейскую спецификацию нового Kia Seltos подловили на подземной парковке

Новый Kia Seltos. Фото ShortsCar

Kia разрабатывает новую генерацию кроссовера Kia Seltos, который определенное время был доступен в том числе на российском рынке. Автомобиль задумывался как «паркетник» для развивающихся стран, но в свежем поколении, похоже, ему предстоит стать доступным и для стран Европы. По крайней мере об этом свидетельствуют шпионские фотографии прототипа нового «Селтоса», заснятого на парковке в Южной Корее.

Снимки машины опубликовал местный портал «ShortsCar». На них запечатлен кроссовер в тяжелом камуфляже, не позволяющим рассмотреть детали его экстерьера. Зато на передней стойке в салоне машины оказалась видна наклейка, на которой указано, что речь идет о варианте Seltos для Европы.

Новый Kia Seltos. Фото ShortsCar

Напомним, слухи говорят, что в новой генерации Kia Seltos превратится в гибрид. Вероятно, именно это обстоятельство как раз и позволит вывести машину на старосветский рынок.

Новый Kia Seltos. Фото ShortsCar

Но помимо гибридной силовой установки, в основу которой, по слухам ляжет 1,6-литровый ДВС от Hyundai Kona Hybrid и Kia Niro, корейский компактный кроссовер предложат в других странах в том числе в чисто бензиновой модификации без электрического довеска.

Новый Kia Seltos. Фото ShortsCar

Кроме того, у европейского «Селтоса» будет системы полного привода, известная как технология e-AWD, где за подключение задних колес будет отвечать отдельный электромотор.

Массовый выпуск таких кроссоверов собираются организовать в августе 2025 года.