Бюджетный седан Honda Amaze нового поколения впервые запечатлели без маскировки

Honda Amaze. Фото Honda

Один из самых недорогих седанов линейке компании Honda готовится к плановой смене генераций. Автомобиль, продающийся в развивающихся странах под именем Amaze, накануне удалось запечатлеть в реформенном виде практически без маскировки очевидцам из Индии. А те, в свою очередь, поделились снимками с редакцией местного портала «RushLane».

Ожидается, что в свежей итерации 4-дверка сохранит длину менее 4 метров. Первое поколение Amaze появилось на свет в 2013 году, а в 2018-м году седан перешел во вторую генерацию. В свежем варианте бюджетник должен пойти дальше и заметно поменяться внешне и технически, а также улучшить свою безопасность.

Третье поколение седана Honda Amaze. Фото RushLane

По информации индийских автомобильных СМИ, в третьем поколении Honda Amaze будет основан на модифицированной версии платформы Honda City, общей с кроссовером Honda Elevate.

На шпионских снимках видно, что машину ждет появление более плавного профиля, а основными особенностями переработанного экстерьера станут шестиугольная решетка радиатора с сотовым рисунком, другие светодиодные фары со встроенными ДХО и хромированная полоса, расположенная на кромке капота.

Третье поколение седана Honda Amaze. Фото RushLane

Как изменится интерьер седана пока неизвестно, но если верить тизеры, внутри 4-дверка может получить более изысканную 2-цветную отделку, увеличенный отдельно стоящий сенсорный дисплей диагональю 8-дюймов вместо прежних 7, беспроводное зарядное устройство для смартфона и полулицифровую комбинацию приборов.

Под капотом Honda Amaze нового поколения ожидается появление 1,2-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя мощностью 90 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.

Двигатель будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Позднее у машины может появиться вариант, работающий на природном газе (версия CNG) и дизельный мотор.