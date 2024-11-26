Суперседан BMW M5 G90 попал в первую задокументированную аварию

BMW M5 G90 попавший в ДТП в Польше. Фото соцсети

Продажи нового BMW M5 G90 начались совсем недавно, но как минимум один экземпляр этого суперседана уже постигла печальная участь. Попавшую в ДТП машину запечатлели в Польше.

Как, обладающий самыми передовыми системами контроля тяги 4-дверный автомобиль, не смог уберечь своего водителя от аварии – не уточняется. Однако по словам автора фотографии, за рулем новенького BMW M5 G90 находился сотрудник местного дилерского центра.

Полный масштаб повреждений определить по одному сделанному фото непросто. Видно, что в M5 от удара воткнулась водительская дверь, но передняя часть машины выглядит целой. Боковые подушки безопасности сработали в штатном режиме и, судя по всему, защитили голову водителя.

Несмотря на то, что новый BMW M5 подвергался жесткой критике за большой вес, сомнений в том, что он является безопасным, нет ни у кого. Новая 5-я серия была удостоена 5-звездочного рейтинга Euro NCAP.

Что будет с поврежденной машиной пока неизвестно. Если удар вызвал какие-то структурные проблемы с кузовом, то в Европе такие машины практически всегда отправляются страховщиками под списание.