NASA может заставить SpaceX отправить на Луну Toyota Lunar Cruiser

Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota

Возрождение американской лунной программы, над которой работает NASA, оказалось сопряжено с неожиданными проблемами и растущими расходами, что в конечном итоге привело к необходимости задействовать в ней частные компании. Главная из них – SpaceX. Если компания Илона Маска получит контракт от NASA на полет на Луну, то выведет на орбиту новый электромобиль. Вот только им будет совсем не машина Tesla.

Фирмам SpaceX и Blue Origin уже было поручено разработать лунные посадочные модули, которые смогут доставлять тяжелые грузы на поверхность спутника Земли. С помощью них планируется создание инфраструктуры для строительства новой лунной базы в 2032 году.

Но, что самое интересное, в NASA решили не привлекать к этому проекту местного автопроизводителя Tesla, которым также владеет Илон Маск. Вместо него лунный багги для программы Artemis подготовит Toyota.

Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota

По данным «AutoEvolution», доставкой грузов на Луну будет заниматься Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое совместно с Toyota разрабатывает марсоход по типу концепта Lunar Cruiser.

Пока неясно, является ли Lunar Cruiser тем самым багги, который хотят использовать в качестве транспортного средства в новой лунной программе американцы, но его размеры уже плюс-минус известны.

Длина автомобиля составит 5,8-метра и 4,9-метра в ширину. Машина получит герметичный кузов объемом 12,7 кубических метров, позволяющий уместить внутри двух астронавтов со всем их оборудованием для исследования космоса.