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NASA может заставить SpaceX отправить на Луну Toyota Lunar Cruiser

Текст: Алексей Шмидт
Japanese Aerospace Exploration Agency rover
Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota

Возрождение американской лунной программы, над которой работает NASA, оказалось сопряжено с неожиданными проблемами и растущими расходами, что в конечном итоге привело к необходимости задействовать в ней частные компании. Главная из них – SpaceX. Если компания Илона Маска получит контракт от NASA на полет на Луну, то выведет на орбиту новый электромобиль. Вот только им будет совсем не машина Tesla.

Фирмам SpaceX и Blue Origin уже было поручено разработать лунные посадочные модули, которые смогут доставлять тяжелые грузы на поверхность спутника Земли. С помощью них планируется создание инфраструктуры для строительства новой лунной базы в 2032 году. 

Но, что самое интересное, в NASA решили не привлекать к этому проекту местного автопроизводителя Tesla, которым также владеет Илон Маск. Вместо него лунный багги для программы Artemis подготовит Toyota.

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Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota

По данным «AutoEvolution», доставкой грузов на Луну будет заниматься Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое совместно с Toyota разрабатывает марсоход по типу концепта Lunar Cruiser.

Пока неясно, является ли Lunar Cruiser тем самым багги, который хотят использовать в качестве транспортного средства в новой лунной программе американцы, но его размеры уже плюс-минус известны.

Длина автомобиля составит 5,8-метра и 4,9-метра в ширину. Машина получит герметичный кузов объемом 12,7 кубических метров, позволяющий уместить внутри двух астронавтов со всем их оборудованием для исследования космоса. 

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