«АвтоВАЗ» выпустит новую «Ладу» с супер-практичным кузовом 

Концепт Lada XCode. Фото АвтоВАЗ

Вслед за седаном Lada Iskra «АвтоВАЗ» готовит более практичную версию этой модели, для которой будет положен кузов универсал. Накануне прототип такой «Лады» без какой-либо маскировки был замечен в стенах завода российского автопроизводителя. Снимками поделилось издание «RCI News».

На сделанных фотографиях видно, что речь идет не просто о заснятом универсале Lada Iskra, а о его кросс-версии, которая позволит в компактном кузове уместить больше груза и предоставить дополнительное место для пассажиров «галерки», но и съезжать с асфальтовых дорог.

Главные отличия универсала Iskra SW Cross от простого седана помимо другого типа кузова заключаются в наличии у такой машины более высокого клиренса, а также другой радиаторной решетки, переделанных бамперов, пластикового обвеса по периметру кузова, защищающего его от царапин, специальных колес и собственного оформления интерьера.

В качестве основы для этой модели использовалась модульная платформа CMF-B-LS, разработанная инженерами Renault, но впоследствии адаптированная специалистами «АвтоВАЗа» под нынешние реалии и текущие комплектующие автомобилей Lada.

Кросс-универсал, как и обычный универсал, а также седан будут комплектоваться 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью в 90 и 106 лошадиных сил, ассистировать которым предстоит 5- и 6-скоростной «механике», либо бесступенчатому вариатору с индексом WLY CVT18.

Серийный выпуск Lada Iskra должен начаться весной 2025 года. Тогда же машины поступят в продажу.