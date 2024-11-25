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Новая Toyota Corolla может оказаться более экономичной, чем даже Prius

Текст: Алексей Шмидт
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Новое поколение Toyota Corolla (версия Touring). (Изображение: Best Car Web)

Corolla остается самым популярным автомобилем Toyota на протяжении почти 60 лет. Актуальная, 12-я по счету генерация этой модели пребывает на рынке уже шестой год, а значит до грядущей смены поколений остается не так много времени.

Инсайдерский онлайн-журнал «Best Car Web» раскрыл первые подробности о проекте новой «Короллы», а также показал, как может выглядеть такой автомобиль. 

Цифровые художники из Японии предполагают, что новой Corolle предстоит получить дизайн, который будет перекликаться с гибридом Prius нового поколения. Машине достанется схожее оформление передней части кузова с низким капотом и компактным моторным отсеком. 

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Новое поколение Toyota Corolla (версия Touring). (Изображение: Best Car Web)

Кроме того, показанный на неофициальных рендерах Corolla Touring отличается от актуальной модели иной линией остекления и наличием необычных выштамповок снизу задних дверей. 

Вместе с тем, журналисты сообщают, что модельный ряд новой «Короллы» будет таким же, как у нынешнего автомобиля. То есть основными типами кузовов машины станут «седан», «универсал» и «5-дверный хэтчбек», а впоследствии появится «внедорожная» модификация Corolla Cross.

Кроме того, новинка может оказаться даже более экономичной, чем знаменитый гибрид Toyota Prius, ведь в арсенал новой «Короллы» может войти современный силовой агрегат Dynamic Force новой модификации, который в паре с электромотором обеспечит машине минимальный расход топлива в классе. 

Презентация нового поколения Toyota Corolla, если верить слухам, состоится в 2026 году. 

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