Товарный вариант нового спорткупе Honda Prelude будет невозможно отличить от концепта

Концепт-кар Honda Prelude нового поколения. (Фото: Honda)

Этим летом Honda анонсировала новое поколение своего спорткупе Prelude, представив его концептуальную версию на выставке японской мобильности в Токио. Автомобиль, снятый с конвейера в 2001 году, должен вернуться в линейку «Хонды» в ближайшие годы.

На днях в Сети появились его первые фотографии, намекающие на то, что товарный образец воскрешенного Prelude не будет отличаться от прототипа.

Судя по снимкам, выложенным японским порталом «Mag-X», серийный вариант нового спорткупе Honda уже выехало на тесты. Машина, кузов которой обклеен ляпистым камуфляжем синих оттенков, внешне ничем не отличается от концепта образца этого лета.

Шпионские фото нового Honda Prelude. (Источник: Mag-X)

У нового «Прелюд» такие же фары, решетка радиатора, бамперы, задние фонари и даже рисунок колесных дисков, аналогичный прототипу.

Никаких подтвержденных подробностей о технической стороне автомобиля пока нет. Единственное, что известно наверняка – возрожденный Prelude будет гибридным. В качестве основы для силовой установки этой модели может выступить агрегат, известный по актуальному Honda Civic.

Концепт-кар Honda Prelude нового поколения рядом со старым. (Фото: Honda)

Если эта информация подтвердится, то новинке «Хонды» предстоит получить под капот 2-литровый атмосферный мотор, функционирующий в связке с двумя электрическими двигателями. Первый будет использоваться в новом спорткупе в качестве генератора, а задачей второго станет вращение передних колес.

Появление серийного Honda Prelude ждут к 2026 году. Автомобиль заявлен как глобальный, а значит эту модель будут продавать не только в родной для него Японии, но и в других странах мира.