Товарный вариант нового спорткупе Honda Prelude будет невозможно отличить от концепта

Этим летом Honda анонсировала новое поколение своего спорткупе Prelude, представив его концептуальную версию на выставке японской мобильности в Токио. Автомобиль, снятый с конвейера в 2001 году, должен вернуться в линейку «Хонды» в ближайшие годы.
На днях в Сети появились его первые фотографии, намекающие на то, что товарный образец воскрешенного Prelude не будет отличаться от прототипа.
Судя по снимкам, выложенным японским порталом «Mag-X», серийный вариант нового спорткупе Honda уже выехало на тесты. Машина, кузов которой обклеен ляпистым камуфляжем синих оттенков, внешне ничем не отличается от концепта образца этого лета.
У нового «Прелюд» такие же фары, решетка радиатора, бамперы, задние фонари и даже рисунок колесных дисков, аналогичный прототипу.
Никаких подтвержденных подробностей о технической стороне автомобиля пока нет. Единственное, что известно наверняка – возрожденный Prelude будет гибридным. В качестве основы для силовой установки этой модели может выступить агрегат, известный по актуальному Honda Civic.
Если эта информация подтвердится, то новинке «Хонды» предстоит получить под капот 2-литровый атмосферный мотор, функционирующий в связке с двумя электрическими двигателями. Первый будет использоваться в новом спорткупе в качестве генератора, а задачей второго станет вращение передних колес.
Появление серийного Honda Prelude ждут к 2026 году. Автомобиль заявлен как глобальный, а значит эту модель будут продавать не только в родной для него Японии, но и в других странах мира.