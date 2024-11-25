Новый компактный SUV Suzuki снова доступен в России, но сильно вырос в цене

Suzuki Fronx (Фото: Suzuki)

Линейка моделей компании Suzuki не может похвастать частыми появлениями новинок, но в последнее время японский автопроизводитель стремится к расширению гаммы компактных SUV. Одна из последних новых моделей этой компании, которая уже продавалась в России, вернулась на наш рынок по новой цене, выяснила редакция Daily-Motor.Ru.

Речь идет о субкомпакте Suzuki Fronx. Автомобиль, появившийся в начале 2023 года, завоевал внимание покупателей развивающихся стран своей ультрабюджетной ценой. К примеру, в Индии поначалу за этот кроссовер просили всего 750 тысяч рупий или примерно 925 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

Suzuki Fronx (Фото: Suzuki)

В России «Фронкс» уже предлагался «серыми» дилерами, однако в какой-то момент запас таких машин сошел на нет. Впрочем, накануне этот вседорожник, длина которого составляет менее 4-метров, вернулся в РФ. Параллельные импортеры выставили на продажу новый Suzuki Fronx в Нижнем Новгороде.

Suzuki Fronx (Фото: Suzuki)

«Паркетник», оснащенный 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 103 лошадиные силы, автоматической коробкой передач и передним приводом, оценен в 3 миллиона 599 тысяч рублей.

Для сравнения, до исчерпания запасов новых Suzuki Fronx в России такие машин стоили у нас минимум 2 миллиона 889 тысяч рублей. Разница в сравнении с сентябрем в цене одной и той же модели составила 710 тысяч рублей.