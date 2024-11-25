Toyota 86 и Subaru BRZ получат гибрид, который накажет Mazda MX-5 и Hyundai i30 N

Рендер нового поколения Toyota 86. @BestCar

Новое поколение знаменитых моделей Toyota 86 и Subaru BRZ находится в разработке. По крайней мере об этом сообщают японские СМИ. Популярные близнецы могут дебютировать в ближайшее время, причем в совершенно другом техническом виде.

Портал «Best Car», известный своими инсайдами, сообщает, что новые Toyota 86 и Subaru BRZ уже не за горами. Машины должны появиться в 2025 году.

На этот раз курировать технический проект 86/BRZ будет исключительно Toyota. И это решение окажет серьезные последствия на том, что расположится под капотами автомобилей.

Рендер нового поколения Toyota 86. @BestCar

Ожидается, что новые Toyota 86 и Subaru BRZ откажутся от 4-цилиндрового оппозитного мотора «Субару», вместо которого машины получат гибридную силовую установку, разработанную инженерами «Тойоты».

Инсайдеры предполагают, что в ее состав может войти 1,6-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, аналогичный тому, что сегодня устанавливается в Yaris GR, а также электродвигатель и компактная батарея.

Рендер нового поколения Toyota 86. @BestCar

Гибридная установка по-прежнему будет приводить в движение задние колеса, но ее мощность пока неизвестна. Впрочем, есть мнение, что отдача такого тандема может оказаться равна около 270 лошадиных сил.

Оба купе переживут существенный редизайн, который включит в себя появление у них более узких фар, переработанной радиаторной решетки и модернизированных задних фонарей.

Главными конкурентами для новых моделей в Toyota видят Mazda MX-5 и Hyundai i30 N.