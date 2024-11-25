Jeep выпустит гибридного конкурента Toyota RAV4

@Jeep

Американский автопроизводитель Jeep работает над новым вседорожником среднего размера, который должен появиться на свет в 2025 году. Предполагается, что машина получит гибридную трансмиссию и, вероятно, шильдик Cherokee.

В 2023 году Jeep прекратил выпуск Cherokee, но теперь, судя по всему, это название может вернуться в строй. Гендиректор «Джип» Антонио Филоса на автосалоне в Лос-Анджелесе заявил, что замена «Чероки» должна появиться в 2025 году, но технических подробностей о проекте не уточнил.

Тем не менее издание «Automotive News» считает, что преемник Cherokee будет не подключаемым гибридом, а традиционным HEV.

@Jeep

Появление такой модели в линейке американской компании позволит ей втиснуться в высококонкурентный сегмент среднеразмерных SUV с гибридными двигателями, где сейчас представлены такие популярные в мире модели как Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Эксперты полагают, что выпуск нового Cherokee даст Jeep необходимый для компании толчок в продажах на большинстве рынков, где дела компании идут уже не так хорошо, как раньше.