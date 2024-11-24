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Что, если Subaru решит воскресить пикап Baja – показано, как он будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
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В последние годы многие фанаты Subaru требовали возвращения причудливого, но привлекательного пикапа Baja. Автомобиль считался идеальным с точки зрения ДНК-компании, особенно учитывая репутацию бренда, делающего прочные и универсальные машины. Несмотря на настойчивый ажиотаж со стороны поклонников, Subaru упорно избегает возвращения пикапа в свою линейку. По крайней мере пока.

Цифровой художник «Theottle» решил устранить этот просчет руководства японской марки и подготовил собственное видение современного пикапа Subaru Baja, в основе которого оказался никто иной как Toyota Tacoma 2024.

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Рендер нового Subaru Baja. Автор: Theottle

Связь машин не так надуманна, как может показаться на первый взгляд. Subaru и Toyota поддерживают тесные рабочие отношения и уже сотрудничали при создании нескольких машин – от дуэта спортивных BRZ/86 до электрических кроссоверов Solterra и bZ4X, являющихся клонами.

В случае, если Subaru действительно удастся позаимствовать платформу Tacoma для своего собственного пикапа, то такой автомобиль получит собственный дизайн с переделанной передней частью кузова, которой достанутся новые фары и черная решетка радиатора и другой бампер, добавляющий машине агрессивности.

Передние и задние крылья машины подверглись изменениям и были прикрыты широким черным пластиком. Аналогичные панели появились также на дверях пикапа.

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Рендер нового Subaru Baja. Автор: Theottle

Сзади возрожденному Baja достались знакомые задние фонари Subaru, но их миниатюрные размеры вызывают диссонанс по сравнению с общими габаритами виртуального автомобиля. 

Технические подробности пока несуществующего проекта автор рендеров решил не раскрывать.

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Фото:Theottle

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