Что, если Subaru решит воскресить пикап Baja – показано, как он будет выглядеть

В последние годы многие фанаты Subaru требовали возвращения причудливого, но привлекательного пикапа Baja. Автомобиль считался идеальным с точки зрения ДНК-компании, особенно учитывая репутацию бренда, делающего прочные и универсальные машины. Несмотря на настойчивый ажиотаж со стороны поклонников, Subaru упорно избегает возвращения пикапа в свою линейку. По крайней мере пока.

Цифровой художник «Theottle» решил устранить этот просчет руководства японской марки и подготовил собственное видение современного пикапа Subaru Baja, в основе которого оказался никто иной как Toyota Tacoma 2024.

Рендер нового Subaru Baja. Автор: Theottle

Связь машин не так надуманна, как может показаться на первый взгляд. Subaru и Toyota поддерживают тесные рабочие отношения и уже сотрудничали при создании нескольких машин – от дуэта спортивных BRZ/86 до электрических кроссоверов Solterra и bZ4X, являющихся клонами.

В случае, если Subaru действительно удастся позаимствовать платформу Tacoma для своего собственного пикапа, то такой автомобиль получит собственный дизайн с переделанной передней частью кузова, которой достанутся новые фары и черная решетка радиатора и другой бампер, добавляющий машине агрессивности.

Передние и задние крылья машины подверглись изменениям и были прикрыты широким черным пластиком. Аналогичные панели появились также на дверях пикапа.

Рендер нового Subaru Baja. Автор: Theottle

Сзади возрожденному Baja достались знакомые задние фонари Subaru, но их миниатюрные размеры вызывают диссонанс по сравнению с общими габаритами виртуального автомобиля.

Технические подробности пока несуществующего проекта автор рендеров решил не раскрывать.