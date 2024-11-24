Редчайший Mercedes G63 AMG с мотором V12 выставили на аукцион 

Один из пяти когда-либо существовавших автомобилей Mercedes-Benz с мотором V12 выставили на аукцион. Штутгартский автогигант никогда официально не продавал этот G63 AMG V12 G-Wagen 2002 года, но недавно он вошел в список лотов предстоящих торгов на площадке «RM Sotheby’s».

Ожидается, что окрашенный в белый цвет «Гелендваген» уйдет с молотка по цене от 350 до 400 тысяч долларов или 36 миллионов 500 – 41 миллион 700 тысяч рублей соответственно 1 декабря.

К особенностям внедорожника относится не только мотор V12, но и соответствующие эмблемы на кузове, а также подножки, выполненные из высококачественной нержавеющей стали.

Салон машины обит серой кожей и может похвастать отделкой из шпона орехового дерева, а также велюровыми ковриками.

В список оснащения автомобиля входят такие роскошные функции для начала 2000-х как электрическая сдвижная крыша, телевизор и подогрев сидений.

Пробег автомобиля составляет 44 тысячи 509 километров. Ходят слухи, что внедорожник до этого принадлежал королевской семье ОАЭ и использовал номерной знак с цифрой «1», но в 2023 году был продан неизвестному покупателю, который выставил его на торги.

Вместо 5,5-литрового мотора V8 в этом G-Wagen 2002 года выпуска работает 6,3-литровый V12, который развивает 440 лошадиных сил и 620 Нм. Все они передаются на колеса через механическую, либо автоматическую трансмиссию.