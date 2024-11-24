Специальный Volkswagen Amarok, побивший рекорд Гиннесса, получит серийную версию

Второе поколение пикапа Volkswagen Amarok живет в тени своего собрата Ford Ranger, но недавно ему удалось вырваться из амплуа продукта бейдж-инжиниринга необычным достижением. Немецкий автопроизодитель заявил, что специальная версия его «Амарока» побила мировой рекорд Гиннесса за самое быстрое пересечение 10 пустынь Австралии. Но что еще интереснее, у такого автомобиля вскоре появится хоть и лимитированная, но серийная модификация.

В общей сложности пилоты переделанного Amarok преодолели пустыни Стшелецки, Стерт-Стоуни, Симпсон, Педирка, Грейт-Виктория, Гибсон, Литтл-Сэнди, Грейт-Сэнди и Танами, проехав 6 тысяч 421 километр по сложной местности за 6 дней и 17 часов. Это является самым быстрым результатом среди всех, кто когда-либо решался на такую гонку со временем.

Как пишет австралийское издание «CarExpert», несмотря на суровые условия Amarok отделался минимальными царапинами. За всю дистанцию пикап получил всего один прокол шины и израсходовал 1 тысячу 199 литров дизельного топлива. Средний расход машины составил 18,7-литра горючего на каждые 100 километров.

Внешне автомобиль заметно отличался от того Amarok, который сегодня можно найти в продаже. Пикап получил внедорожные бамперы, дополнительные светодиоды, багажник на крыше, шноркель, модную ливрею и четыре запасных покрышки в грузовом отсеке.

Серийный Volkswagen Amarok 10 Desert Edition

Разумеется, серийный вариант этого пикапа, который назовут «10 Desert Edition», будет иметь менее драматичные визуальные стороны. Косметические изменения автомобиля ограничатся черными наклейками на дверях, крышкой багажника и 17-дюймовыми колесами аналогичного цвета, которые будут контрастировать с белым кузовом.

Изюминкой специального «товарного» Amarok станет лифт подвески на 40 мм, в результате которого клиренс машины составит 275 мм. Дополнительно машина получит защиту днища и массивные внедорожные покрышки.

Под капотом пикапа будет работать 2-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным «наддувом» (TDI 500), развивающий 207 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

В продажу автомобиль поступит ко второму кварталу 2025 года, но будет доступен только на австралийском рынке.