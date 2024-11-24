Специальный Volkswagen Amarok, побивший рекорд Гиннесса, получит серийную версию

Второе поколение пикапа Volkswagen Amarok живет в тени своего собрата Ford Ranger, но недавно ему удалось вырваться из амплуа продукта бейдж-инжиниринга необычным достижением. Немецкий автопроизодитель заявил, что специальная версия его «Амарока» побила мировой рекорд Гиннесса за самое быстрое пересечение 10 пустынь Австралии. Но что еще интереснее, у такого автомобиля вскоре появится хоть и лимитированная, но серийная модификация.
В общей сложности пилоты переделанного Amarok преодолели пустыни Стшелецки, Стерт-Стоуни, Симпсон, Педирка, Грейт-Виктория, Гибсон, Литтл-Сэнди, Грейт-Сэнди и Танами, проехав 6 тысяч 421 километр по сложной местности за 6 дней и 17 часов. Это является самым быстрым результатом среди всех, кто когда-либо решался на такую гонку со временем.
Как пишет австралийское издание «CarExpert», несмотря на суровые условия Amarok отделался минимальными царапинами. За всю дистанцию пикап получил всего один прокол шины и израсходовал 1 тысячу 199 литров дизельного топлива. Средний расход машины составил 18,7-литра горючего на каждые 100 километров.
Внешне автомобиль заметно отличался от того Amarok, который сегодня можно найти в продаже. Пикап получил внедорожные бамперы, дополнительные светодиоды, багажник на крыше, шноркель, модную ливрею и четыре запасных покрышки в грузовом отсеке.
Разумеется, серийный вариант этого пикапа, который назовут «10 Desert Edition», будет иметь менее драматичные визуальные стороны. Косметические изменения автомобиля ограничатся черными наклейками на дверях, крышкой багажника и 17-дюймовыми колесами аналогичного цвета, которые будут контрастировать с белым кузовом.
Изюминкой специального «товарного» Amarok станет лифт подвески на 40 мм, в результате которого клиренс машины составит 275 мм. Дополнительно машина получит защиту днища и массивные внедорожные покрышки.
Под капотом пикапа будет работать 2-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным «наддувом» (TDI 500), развивающий 207 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.
В продажу автомобиль поступит ко второму кварталу 2025 года, но будет доступен только на австралийском рынке.