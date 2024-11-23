В Новосибирске выставили на продажу раритетный Jaguar 240

Один из самых легендарных автомобилей компании Jaguar выставили на продажу в городе Новосибирск. Этим автомобилем оказался Jaguar 240, восстановленный до практически заводского состояния. Машина появилась на свет в 1986 году, став продолжением серии Jaguar Mk 2.

Автомобиль, оказавшаяся за десятилетия героем многочисленных голливудских кинолент, сменила модель Mk 2 (не путать со знаменитым «тойотовским» Mark 2), выпуск которой прекратился в середине 1967 года.

Jaguar 240. Фото: автора объявления на Drom

Впоследствии этот автомобиль прошел через череду серьезных модернизаций, сменив имя на Jaguar 240 и 340 в зависимости от объема мотора в литрах: 2,4 или 3-литра.

Никаких подробностей от продавца о машине, выставленной на площадке «Дром», не приводится.

Jaguar 240. Фото: автора объявления на Drom

Единственное, что можно выяснить из описания к объявлению – автомобиль является восстановленным, оснащен 2,3-литровым двигателем мощностью 133 лошадиные силы, имеет задний привод и пробег, равный всего 10 километрам, пишет «НГС».