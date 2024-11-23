Subaru Impreza WRX STI Кена Блока и Трэвиса Пастраны уйдет с молотка

В 90-х Subaru Impreza считался одним из самых зрелищных автомобилей чемпионата мира по ралли (WRC). Сегодня о нем помнят немногие, особенно учитывая, что на многих рынках машина уже не продается.

Недавно на аукцион «Carsandbids» выставили необычный лот, который призван вызвать ностальгию у фанатов ралли из прошлого.

Subaru Impreza WRX STI

На днях стартуют торги за автомобиль Subaru Impreza WRX STI Кена Блока и Трэвиса Пастраны. Это машина, на которой американские пилоты выступали в чемпионате мира по ралли с 2007 по 2008 год.

Гоночный SRX STI отличается от обычного не только внешне, но и технически. В арсенал машины входит блок управления MoTec, программируемый контроллер DCCD, топливная система с двойными насосами в спецификации FIA, 15-дюймовые колеса Speedline Corse, обутые в шины Pirerro Scorpion, койловерная подвеска Öhlins с внешними бачками, кевларовые нижние панели, раллийная оптика PIAA и сертифицированный каркас безопасности.

Subaru Impreza WRX STI

Приводит в движение седан 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный турбомотор на 300 лошадиных сил, максимальный крутящий момент которого равен 406 Нм. Точные показатели производительности не уточняются, но, вероятно, они гораздо выше заявленных официально.

Двигатель раллийной «Импрезы» связан с 6-ступенчатой механической коробкой передач, передающей всю мощность на четыре колеса.

Subaru Impreza WRX STI

До конца торгов остается 9 дней. Последней ставкой на аукционе за машину на момент написания этой статьи редакцией Daily-Motor была сумма в 75 тысяч долларов или примерно 7,5 миллиона рублей.

5% средств с продажи автомобиля будет пожертвовано благотворительной организации гонщика Кена Блока, который погиб в начале 2023 года в аварии на снегоходе.