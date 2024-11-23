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Наценка на электрический фургон VW ID.Buzz в США может достигать 2 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Новый электрический фургон компании Volkswagen, получивший название ID.Buzz, был представлен этим летом и только недавно начал поставляться на рынок США, где дилеры пользуются особым вниманием к нему со стороны местных покупателей. 

Согласно сообщениям, опубликованным на форуме «Reddit», пока желающих купить ID.Buzz гораздо больше, чем самих машин в наличии, что развязывает руки дилерам. 

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VW ID.Buzz

Один из потенциальных покупателей такого «батарейного» фургона попытался приобрести автомобиль в версии 1 st Edition, но вместо рекомендованной розничной цены автосалон предложил доплатить ему сверху еще 20 тысяч долларов или 2 миллиона 86 тысяч рублей. 

Мужчина опубликовал переписку с сотрудником дилерского центра Volkswagen по имени Майк, который нарисовал ему четкую картину ценовой политики автосалона в отношении нового ID.Buzz, отказавшись даже обсуждать такую невероятную наценку.

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Скриншот с Reddit

Напомним, вариант 1st Edition модели VW ID.Buzz представляет собой одномоторный заднепроходный фургон с базовой рекомендованной розничной ценой в 65 тысяч 495 долларов или 6 миллионов 830 тысяч рублей. 

Дополнительно к машине придется докупить зарядный кабель, а также оплатить доставку по цене примерно в 1,5 тысячи долларов или около 150 тысяч рублей по текущему курсу. 

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Фото:Volkswagen, Reddit

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