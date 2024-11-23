BMW может вновь лгать о мощности нового M5. И это хорошо для покупателей

Баварский автопроизводитель BMW уже не в первый раз попадается на том, что занижает реальную мощность своих автомобилей. И, похоже, компанию вновь поймали на этом приятном для покупателей действии с ее новым M5.

Паспортные характеристики этой модели выглядят впечатляюще – 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, обеспечиваемые 4,4-литровым V8 с двойным «наддувом», аккуратно интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Но на динамометрическом стенде показатели нового M5 сильно разнятся с теми, что заявлены самим BMW. Причем в большую сторону.

Компания Performance Eutowerks взяла недавно доставленный в Штаты новый BMW M5 и поставила его на динамостенд. Автомобиль совершил три попытки показать все, на что он способен, и лучшим показателем мощности в случае с ним оказалась цифра 696 лошадиных сил и 988 Нм крутящего момента, снятых с колес.

Сколько мощности выдает M5 в реальности? Журналисты подсчитали, что разрыв между мощностью двигателя и тем, что доходит до колес, в среднем составляет 15%. Поэтому совокупная мощность мотора V8 и электрического двигателя в случае с этим седаном может составлять около 820 лошадиных сил и 1194 Нм крутящего момента на кривошипе.

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Ранее новинку баварцев уже успели оценить на дорогах общего пользования. Первые владельцы M5 нового поколения пишут, что на разгон от 0 до 100 км/ч у них уходит всего 3,4-секунды.