Первый электрокар Ferrari может оказаться кроссовером

Ferrari уже давно экспериментирует с электрификацией своих автомобилей, но до сих пор не представила ни одного чистого электрокара. Сегодня в арсенале итальянского автопроизводителя есть наполовину «батарейные» LaFerrari, а также SF90 Stradale, 296 GTB и SF90 XX. Но все это немного не то, когда речь заходит о полноценных электромобилях.

Впрочем, такая машина точно появится в линейке компании из Маранелло, причем уже совсем скоро. Предполагается, что он не будет преемником LaFerrari и не войдет в основной модельный ряд Ferrari. Но зато есть предположения, как он может выглядеть.

Портал Top Gear и его штатный дизайнер «ANDREI AVARVARII» уверены, что первый дебютный электрокар Ferrari будет кроссовером с купеобразным кузовом.

Рендер первого электрокара Ferrari. Автор: ANDREI AVARVARII

Компания постарается воспользоваться успехом своего «паркетника» Purosangue с мотором V12 и возьмет за основу новой модели форм-фактор купе-вседорожника. У машины будет четыре двери и задний ряд сидений.

Производительность модели пока остается загадкой, однако инсайдеры пророчат автомобилю электромоторы совокупной мощностью в 1000 лошадиных сил и наличие системы 4WD.

Премьера такого автомобиля может состояться уже в 2025 году.