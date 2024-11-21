Наиболее высокая смертность в ДТП у Tesla

Tesla Model Y 2024

В США провели исследование правительственной статистике по авариям, выяснив, что наибольшая смертность в ДТП принадлежит автомобилям местной марки Tesla. Результаты оказались неожиданными, особенно учитывая, что машины «Тесла» обладают передовыми технологиями защиты водителя и пассажиров.

Согласно отчету «iSeeCars», Tesla обладает коэффициентом аварий со смертельным исходом на каждый миллиард машино-километров в 5,6 пункта.

Немного лучше дела обстоят с машинами Kia – 5,5, а следом идет Buick с результатом в 4,4 пункта. Четвертое и пятое места в этом антирейтинг занимают Dodge и Hyundai с коэффициентами 4,4 и 3,9 пункта соответственно.

При этом в модельном анти-ТОП-е лидером являются совсем не автомобили Tesla. Первая строчка досталась кроссоверу Hyundai Venue с 13,9 пункта. Шансы погибнуть в ДТП на этом автомобиле оказались в 4,9-раза выше, чем в среднем по всем машинам.

Chevrolet Corvette занял второе место с коэффициентом в 13,6 пункта и вероятностью смертельного исхода в ДТП, превышающей средний автомобиль в 4,8 раза, а тройку замкнул Mitsubishi Mirage с аналогичными оценками.

Следом идут: Porsche 911 и гибридный Honda CR-V с результатами по 13,2 пункта соответственно и только потом Tesla Model Y с оценкой в 10,6 пункта.