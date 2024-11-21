В России начали продавать обновленную Tesla Model Y с дальнобойностью до 533 километров

Tesla Model Y 2024

На российском авторынке появилась очередная новинка параллельного импорта. На этот раз к нам приехал американский электромобиль Tesla Model Y, но не тот, что был известен всем ранее, а обновленный. С рестайлингом такой электрокар прибавил с точки зрения дальнобойности, а также подвергся улучшению многих других характеристик.

В РФ автосалон, выставивший обновленный Model Y на продажу, просит за него 7 миллионов 200 тысяч рублей. Арсенал машины в варианте Long Range 2024 включает в себя систему полного привода, электромотор, выдающий 345 лошадиных сил, а также аккумуляторную батарею, которая без подзарядки проедет до 533 км. С места до 100 км/ч такой хэтчбек способен разгоняться примерно за 5 секунд.

Tesla Model Y 2024

Вместе с тем, список оснащения машины может похвастать наличием самых современных водительских ассистентов и систем безопасности, а в салоне реформенная Model Y предложит наличие информационно-развлекательной системы с большим сенсорным экраном.

А еще у таких машин есть панорамная крыша, система доступа в салон без ключа, климат- и круиз-контроли.

Машина доступна для покупателей как в живом виде, так и под заказ, но окончательная цена обсуждается с покупателем на момент подписания договора и фактического курса валют.