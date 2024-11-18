Значок Nissan 400R от Skyline Nismo R33 продают за 4 миллиона рублей

Винтажные запчасти и аксессуары Nismo то и дело продаются на различных онлайн-площадках по баснословным ценам, но недавно всех их вместе взятых переплюнула одна деталь от Skyline Nismo 400R R33. Это очень редкий автомобиль, который считается крайне ценным среди коллекционеров.

Накануне в Японии в городе Йокогама выставили на продажу шильдик от этой машины в виде индекса 400R. Причем сделал это, указав невероятно высокую стоимость детали – 40 тысяч долларов или примерно 4 миллиона рублей.

В описании к объявлению, опубликованному на «eBay», говорится следующее: «В 1996 году, когда я купил новый автомобиль, я попросил дилера снять с нее шильдик и боковые наклейки. Эмблему на багажнике Nismo 400R завернули в платок и хранили в надежном месте, но сохранить в идеальном состоянии эмблему не удалось – по его центру есть легкая царапина».

Кому понадобится шильдик 400R, еще и за эту сумму, сказать сложно, но не исключено, что такой человек когда-то найдется.

Весь производственный тираж R33 Skyline Nismo 400R составлял всего 44 автомобиля. В отличие от многих других японских спортивных машин, 400R обладал множеством деталей, которые никогда не были доступны для индивидуальной продажи, что делает создание их реплик практически невозможным.