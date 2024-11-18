Mitsubishi выпустит новый кроссовер с запасом хода 600+ км

Японский бренд с логотипом с тремя бриллиантами один из немногих, кто еще полноценно не включился в электрическую гонку. Тем не менее руководство компании понимает, что каждый день без развития своей линейки электрокаров – упущенная возможность.

Разрабатывать с нуля такие модели бывает долго, но никто не мешает Mitsubishi воспользоваться связями в альянсе Renault-Nissan.

По данным испанского издания «Motor.es», Mitsubishi выпустит в 2025 году новый электромобиль, запас хода которого превысит 600 километров. Инсайдеры сообщают, что для этого французы одолжат японцам платформу новейшего Renault Scenic.

Предполагается, что у новинки «Митсу» будет агрессивный внешний дизайн, не похожий на другие модели компании, а также собственное оформление салона с 12,3-дюймовым цифровым экраном для комбинации приборов и 12-дюймовым для мультимедийной системы.

Технические подробности о новинки пока не раскрыты, но предполагается, что продавать батарейный кроссовер будут в нескольких вариантах.

Передний электромотор автомобиля будет иметь два уровня мощности – 170 и 220 лошадиных сил и будет соединен с литий-ионной батареей емкость 60 кВт/ч, обеспечивающей машине запас хода до 625 км.

Презентация электрического кроссовера Mitsubishi ждут в первой половине 2025 года, а в продажу в Европе он поступит летом.

Ранее Daily-Motor рассказывал о планах Mitsubishi выпустить новое поколение внедорожника Pajero уже в 2026 году.