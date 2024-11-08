ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi готовит сменщика кроссовера Eclipse Cross: вот как он может выглядеть

Mitsubishi готовит сменщика кроссовера Eclipse Cross: вот как он может выглядеть

Опубликованы неофициальные изображения нового «паркетника» и раскрыты технические подробности

Текст: Ростислав Архипов
Менее 2 мин. чтения
mitsubishi adelanto 2025 2024105145 1731005423 1 1

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross увидел свет в 2017 году, позиционируясь как автомобиль для молодежи. Машину построили на устаревшей платформе GS, роднящей его с бестселлерами Outlander и ASX, а сама модель успела пройти путь от лидирующих позиций на рынке до упадка.

Воскресить интерес к Eclipse Cross призван преемник этого «паркетника», который может появиться в ближайшие годы. Чего можно ждать от этой модели Mitsubishi показали и рассказали авторы испаноязычного издания «Motor.es».

mitsubishi suv compacto adelanto 2025 2024105145 1731048601 3 1
Рендер преемника Mitsubishi Eclipse Cross

Как пишут европейские журналисты, в качестве сменщика «Эклипс Кросс» рассматривается кроссовер Renault Symbioz. С 2025 года этот кроссовер будет продаваться с эмблемой с тремя бриллиантами и объединит в себе большую часть черт французской модели и отдельные элементы дизайна свежего ASX, в том числе его решетку радиатора.

Читайте на Daily-Motor – продолжение новости ниже –
renault symbioz7
Renault Symbioz – прародилель преемника Mitsubishi Eclipse Cross

Новая модель Mitsubishi входит в число одних из самых знаковых новинок в портфолио компании на 2025 год. 

Такие машины поступят в продажу следующим летом, получив под капот самозаряжающуюся гибридную силовую установку HEV мощностью 145 лошадиных сил. Ассистировать ей будет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система переднего привода.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Фото:Motor.es

Интересное по теме:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+