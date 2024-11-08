Mitsubishi готовит сменщика кроссовера Eclipse Cross: вот как он может выглядеть

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross увидел свет в 2017 году, позиционируясь как автомобиль для молодежи. Машину построили на устаревшей платформе GS, роднящей его с бестселлерами Outlander и ASX, а сама модель успела пройти путь от лидирующих позиций на рынке до упадка.

Воскресить интерес к Eclipse Cross призван преемник этого «паркетника», который может появиться в ближайшие годы. Чего можно ждать от этой модели Mitsubishi показали и рассказали авторы испаноязычного издания «Motor.es».

Рендер преемника Mitsubishi Eclipse Cross

Как пишут европейские журналисты, в качестве сменщика «Эклипс Кросс» рассматривается кроссовер Renault Symbioz. С 2025 года этот кроссовер будет продаваться с эмблемой с тремя бриллиантами и объединит в себе большую часть черт французской модели и отдельные элементы дизайна свежего ASX, в том числе его решетку радиатора.

Renault Symbioz – прародилель преемника Mitsubishi Eclipse Cross

Новая модель Mitsubishi входит в число одних из самых знаковых новинок в портфолио компании на 2025 год.

Такие машины поступят в продажу следующим летом, получив под капот самозаряжающуюся гибридную силовую установку HEV мощностью 145 лошадиных сил. Ассистировать ей будет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система переднего привода.