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Jaguar выпустит новый суперроскошный электрокар

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Jaguar долгое время не анонсировала никаких новинок, но недавно стало известно, что она разрабатывает некий электромобиль, который станет вершиной роскоши в гамме автопроизводителя. Премьера новинки может состояться уже в ближайшее время, а продажи начаться в 2026 году.

Накануне в Сети появились дебютные шпионские снимки такого авто. На фото показан седан с широким и длинным кузовом, который, похоже, станет заменой предыдущему флагману компании – XJ, снятого с конвейера в 2019 году.

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Ранее руководство Jaguar заявляло, что откроет совершенно новую эру дизайна для бренда, а также сменит позиционирование компании, перестав смотреть на Audi, BMW и Mercedes-Benz и переключившись на люксовые марки вроде Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

Предполагается, что часть из этой задумки будет реализована в новом суперроскошном электромобиле, который откажется от пышного капота и плавных углов в пользу более квадратного кузова с массивными краями, резкими углами и высокой поясной линии в сочетании с массивными колесами.

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Технических подробностей о прототипе пока мало. Известно лишь, что автомобиль построят на новой электрической платформе JLA (Jaguar Electrified Architecture). Какие двигатели получит седан и каким окажется его запас хода пока остается загадкой. 

Фото:Соцсети

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