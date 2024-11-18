Jaguar выпустит новый суперроскошный электрокар

Компания Jaguar долгое время не анонсировала никаких новинок, но недавно стало известно, что она разрабатывает некий электромобиль, который станет вершиной роскоши в гамме автопроизводителя. Премьера новинки может состояться уже в ближайшее время, а продажи начаться в 2026 году.

Накануне в Сети появились дебютные шпионские снимки такого авто. На фото показан седан с широким и длинным кузовом, который, похоже, станет заменой предыдущему флагману компании – XJ, снятого с конвейера в 2019 году.

Ранее руководство Jaguar заявляло, что откроет совершенно новую эру дизайна для бренда, а также сменит позиционирование компании, перестав смотреть на Audi, BMW и Mercedes-Benz и переключившись на люксовые марки вроде Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

Предполагается, что часть из этой задумки будет реализована в новом суперроскошном электромобиле, который откажется от пышного капота и плавных углов в пользу более квадратного кузова с массивными краями, резкими углами и высокой поясной линии в сочетании с массивными колесами.

Технических подробностей о прототипе пока мало. Известно лишь, что автомобиль построят на новой электрической платформе JLA (Jaguar Electrified Architecture). Какие двигатели получит седан и каким окажется его запас хода пока остается загадкой.