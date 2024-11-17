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Квадратный дизайн автомобилей снова в моде, но вряд ли надолго

Новые правила безопасности могут остановить эту тенденцию

Текст: Алексей Шмидт
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Последняя волна внедорожников и кроссоверов, появившихся в продаже, выглядит гораздо более утилитарно, чем ее предшественники. Округлые формы уходят в прошлое, а все крупные автомобильные компании стремятся сделать свои машины более квадратными. 

Примеров таких дизайнов масса – от Hyundai Santa Fe нового поколения до Subaru Forester свежей генерации, а также BMW X3. Но скоро этот эта тенденция может сойти на нет из-за того, что ей заинтересовались проверяющие органы.

По данным «CarsCoops», североамериканская организация NHTSA считает, что вертикальные передние фасады и высоко посаженные капоты становятся причиной высокой смертности среди пешеходов, которые попадают под колеса таких машин.

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Шансы гибели пешехода в завиисмости от высоты капота автомобиля. Инфографика IIHS

Кроме того, согласно исследованию страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), транспортные средства с капотами высотой более метра и тупой передней частью имеют на 44% больше шансов привести к смерти пешехода, на которого они наезжают.

Новые предложения, направленные на снижение этого показателя, включают в себя внесение в протоколы испытаний взрослых и детских манекенов для оценки риск фатальных травм при ударах их голов о капот. 

Все это может заставить автопроизводителей отказываться в своих проектах от дизайна с высоким квадратным носом, считают эксперты.

Фото:Hyundai, IIHS

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