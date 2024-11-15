Manhart доработал BMW M2, сделав его агрессивнее и гораздо мощнее

Тюнинг-ателье Manhart представило новый вариант BMW M2 G87. Автомобиль, получивший индекс MH2 700 II, выделяется на фоне оригинала агрессивным внешним обликом, а также увеличенной производительностью.

Внешние изменения седана начинаются с набора сплиттеров и бамперов спереди и сзади, пересмотренной решетки радиатора и появления дополнительных клыков на нижнем вентиляционном отверстии.

Но все это лишь декор, тогда как основная разница между обычным M2 G87 и MH2 700 II скрывается под капотом тюнингованного автомобиля. 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор S58 с двойным наддувом славится возможностью своего форсирования и в Manhart по полной воспользовались ей, доведя его мощность до отметки в 738 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Это больше, чем отдача двигателя Ferrari F12 и на 248 л.с., а также 350 Нм превышает показатели простого M2 после фейслифтинга.

Дополняют этот мотор новый воздухозаборник из карбона, специальный блок питания и выхлоп из нержавеющей стали, поэтому звучать MH2 700 II предстоит также сердито, как он выглядит.

Скорость разгона с места от 0 до 100 километров в час для машины не упоминается, но известно, что за дополнительную плату тюнер добавят автомобилю увеличенные тормоза и гоночные даунтайпы. Кроме того, у клиентов компании будет возможность перенастройки подвески машины с установкой других амортизаторов и пружин.

Стоимость пакета доработок для BMW M2 не уточняется.