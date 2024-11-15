Изучен паркетник Geely Cityray, занявший нишу между Coolray и Atlas

Пару месяцев назад посередине кроссоверов Haval Jolion и Dargo в российскую гамму моделей вклинился вседорожник H3. А теперь то же самое сделала компания Geely, которая заставила потесниться своим «паркетникам» Coolray и Atlas. Новинка в линейке китайского автопроизводителя получила название Cityray. Накануне эксперты, протестовавшие ее в российских условиях, назвали все плюсы и минусы этой модели.

Своим резюме относительно Geely Cityray поделился журнал «За рулем». Его авторы похвалили дизайн этой модели, сравнив его по внешности с более крупным Atlas и занесли это обстоятельство в список плюсов.

В техническом плане было отмечено, что Cityray и Coolray фактически являются близкими родственниками. Обе машины построены на платформе BMA и отличаются лишь конструкцией задней подвески.

Двигатели у автомобилей также одинаковые – это 1,5-литровый турбированный 4-цилиндровый агрегат на 147 лошадиных сил, работающий в составе семискоростного «робота».

Эксперты похвалили «Ситирей» за шустрый характер, отсутствие каких-либо рывков или подергиваний, несмотря на наличие роботизированной трансмиссии. Слегка жестковатая подвеска также вошла в список преимуществ, поскольку обеспечила машине неплохую управляемость.

А вот список минусов оказался немного шире. Во-первых, тестеров не устроила шумоизоляция автомобиля, но этот недостаток списали на китайские шины.

Кроме того, им не понравилась работа информационно-развлекательной системы, которая якобы подтормаживает, а также электронных водительских помощников, в частности системы автоматического торможения перед пешеходами.