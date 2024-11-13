Subaru Legacy включили в японский зал автомобильной славы

Subaru Legacy снимут с производства к 2025 году. Японский автопроизводитель пойдет на такой шаг на фоне падения спроса на среднеразмерные седаны в мире. В преддверии этого события в «Стране восходящего солнца» решили увековечить память о «Легаси», включив его в японский зал автомобильной славы.

Речь идет не обо всех поколениях Legacy, а только о первом, которое было объявлено «автомобилем исторического наследия Японии».

Оригинальный Legacy появился после того, как у Subaru появилась необходимость продавать больше автомобилей в Северной Америке. Поскольку класс седанов среднего размера был самым популярным сегментом в то время, именно его «субаровцы» выбрали в качестве отправной точки в своей бизнес-модели.

Машину разработали с чистого листа, что сделало ее одним из крупнейших инженерных начинаний Subaru.

С самого начала Legacy был доступен в двух вариантах кузова, а именно в виде седана и универсала.

Затем Subaru привнесла некоторую спортивность в серьезный автомобиль представительского класса, добавив более горячие модели с турбонаддувом, фактически создав новый поджанр спортивных седанов в Японии (наряду с Mitsubishi Galant VR-4). Кроме того, машина стала трамплином для Subaru в чемпионате мира по ралли.

Последующие поколения Legacy приносили Subaru деньги вплоть до 2010 годов. В этот период у этой модели появилось больше спортивных версий, а затем популярный кроссовер на ее базе – Outback. Кроме того, она удостоилась победы в номинатив «Автомобиль года в Японии» в 2023 году.