Новый флагманский кроссовер Genesis GV90 может не выйти в срок из-за распашных дверей

Корейский автопроизводитель Hyundai работает над новым флагманским вседорожником для своей премиум-марки Genesis. Автомобиль, который получит название GV90, должен появиться на свет в 2026 году и бросить вызов таким моделям как BMW X7 и Mercedes GLS.

В своем проекте Hyundai обещает множество передовых технологий и роскошный дизайн с необычными экстерьерными решениями. Но как раз он может не дать машине выйти в срок.

Как пишет портал «The KCB», ссылающийся на собственные источники внутри Hyundai, инженеры корейского автопроизводителя столкнулись с определенными проблемами при подготовке серийного варианта распашных дверей для GV90.

Предполагалось, что за счет открывающихся в разные стороны дверей флагман линейки Genesis будет ассоциироваться с такими люксовыми брендами как Rolls-Royce и Ferrari, но реализовать такую задумку оказалось сложнее, чем изначально считалось. Все это может существенным образом повлиять на сроки запуска модели в продажу.

Ожидалось, что первые тестовые прототипы GV90 выедут на испытания уже этой осенью, но пока они все еще обкатываются в Центре исследования и разработок в Намьянге из-за проблемы, обнаруженной в одной из ключевых особенностей таких дверей.

Инсайдеры пишут, что во время тестовых проездов по внутреннему полигону на GV90 в поворотах двери постоянно открывались. И найти решение этой проблемы инженерам пока не удается.

Genesis GV90 должен стать первым серийным автомобилем Hyundai с распашными дверьми. Машина будет основана на концепте концепт-каре NeuLun, представленном в марте этого года на автосалоне в Нью-Йорке.