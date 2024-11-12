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6-местный аналог Largus из Японии доехал до России

Очередная новинка параллельно импорта

Текст: Алексей Шмидт
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Так называемый «серый» импорт продолжает активно использоваться участниками автомобильного бизнеса страны. И определенная часть машин по этой схеме сегодня ввозится в РФ из Японии. Недавно общий список таких автомобилей пополнился однообъемником Honda, который только перешел в третье поколение и способен несмотря на компактные размеры удивить своей вместительностью.

Как передает Daily-Motor.Ru, до рынка России доехал минивэн Freed. Как минимум один экземпляр этой модели актуального поколения, дебютировавшего в мае 2024 года, прибыл в распоряжение автосалона в Краснодаре. 

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Это не обычный «Фрид», а кросс-версия этой модели под названием Freed Crosstar, отличающаяся собственным декором в виде неокрашенного пластикового обвеса, плавно перетекающего в бамперы. Кроме того у нее есть рейлинги на крыше и фальш-металлическая защита сзади.

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Длина такого автомобиля составляет всего 4310 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1755. Колесная база машины равна 2740 мм. Таким образом новый «Фрид» меньше во всех показателях, кроме высоты, отечественного универсала Lada Largus. 

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Внутри компакта установлено три ряда сидений, на которых могут разместиться до шести человек. В качестве движущей силы японский аналог «Ларгуса» использует полуторалитровый атмосферный мотор, выдающий 129 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор CVT. 

Цены на параллельно импортированный Honda Freed в России составляют 2 миллиона 690 тысяч рублей. Для сравнения, за Lada Largus сегодня (по РРЦ) с учетом госпрограмм просят минимум 1 миллион 660 тысяч рублей. 

Фото:Honda

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