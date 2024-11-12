6-местный аналог Largus из Японии доехал до России

Так называемый «серый» импорт продолжает активно использоваться участниками автомобильного бизнеса страны. И определенная часть машин по этой схеме сегодня ввозится в РФ из Японии. Недавно общий список таких автомобилей пополнился однообъемником Honda, который только перешел в третье поколение и способен несмотря на компактные размеры удивить своей вместительностью.

Как передает Daily-Motor.Ru, до рынка России доехал минивэн Freed. Как минимум один экземпляр этой модели актуального поколения, дебютировавшего в мае 2024 года, прибыл в распоряжение автосалона в Краснодаре.

Это не обычный «Фрид», а кросс-версия этой модели под названием Freed Crosstar, отличающаяся собственным декором в виде неокрашенного пластикового обвеса, плавно перетекающего в бамперы. Кроме того у нее есть рейлинги на крыше и фальш-металлическая защита сзади.

Длина такого автомобиля составляет всего 4310 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1755. Колесная база машины равна 2740 мм. Таким образом новый «Фрид» меньше во всех показателях, кроме высоты, отечественного универсала Lada Largus.

Внутри компакта установлено три ряда сидений, на которых могут разместиться до шести человек. В качестве движущей силы японский аналог «Ларгуса» использует полуторалитровый атмосферный мотор, выдающий 129 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор CVT.

Цены на параллельно импортированный Honda Freed в России составляют 2 миллиона 690 тысяч рублей. Для сравнения, за Lada Largus сегодня (по РРЦ) с учетом госпрограмм просят минимум 1 миллион 660 тысяч рублей.