NHTSA начала расследование в отношении Honda из-за массовых отказов ее двигателей

В ноябре прошлого года Honda объявила об отзыве, охватывающем около 248 999 автомобилей, оснащенных легендарным 3,5-литровым двигателем V6. Во время производства некоторых автомобилей моделей с 2014 по 2020 год заводские машины, производящие коленчатые валы двигателей, могли не соответствовать спецификациям, необходимым изготовления таких деталей.

Если дефект присутствует, он может привести к внутреннему шуму двигателя и, в конечном итоге, к повреждению подшипника штока. Одним словом, производственная ошибка приводит к полному выходу двигателя из строя.

Согласно этому отзыву под номером 23V-751, «если подшипник шатуна заклинивает, двигатель может быть поврежден и работать неправильно, глохнуть, остановиться во время движения и/или не запуститься, что увеличивает риск пожара, аварии или травмы». Honda также подсчитала, что 1% отмеченных моделей содержали дефектный палец коленчатого вала.

Автопроизводители, как правило, используют занижение количества потенциально неисправных машин, потому что изначально не могут определить, сколько автомобилей имеют отозванный дефект. Однако спустя год после старта сервисной кампании Национальное управление безопасности дорожного движения NHTSA из США не уверено, что Honda поступает правильно по отношению к пострадавшим владельцам автомобилей.

В пятницу, 8 ноября, управление, занимающееся расследованием дефектов (организация ODI) начала новое расследование в отношении Honda.

Ее специалисты утверждают, что из 173 новых жалоб, поданных по поводу предполагаемой неисправности подшипников шатунов в двигателях Honda 3,5 л V6, Honda отказала во всех страховых покрытиях в рамках недавнего отзыва.

По мнению ODI, жалобы совпадали с симптомами отзыва, но компания отказалась ремонтировать неисправные машины за свой счет.