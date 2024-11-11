Hyundai показал тизеры нового большого электрического кроссовера Ioniq 9

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai приступил к рекламной кампании своего нового кроссовера Ioniq 9, которому предстоит стать флагманом электрической линейки моделей бренда. Новый трехрядный «батарейный» SUV накануне показали на серии официальных тизеров, приоткрывших занавес тайны его дизайна.

На изображениях видно, что машина будет иметь широкую линию светодиодных дневных ходовых огней спереди, пиксельные поворотники, а также вертикальные блоки фар ниже в бампере.

Кроме них ее ждет появление высокого капота с небольшими выштамповками и салон с простыми дверными картами и внутренними ручками округлой формы.

В основе кроссовера будет лежать глобальная модульная платформа E-GMP, которая обеспечит новинке суббренда Hyundai высокий запас хода и салон, умещающий внутри до семи человек.

Каким окажется оснащение новинки пока неизвестно, но ходят слухи, что производительность этой модели окажется на уровне «топовой» версии кроссовера Kia EV9 и составит до 600 лошадиных сил.

Официальная информация о Ioniq 9 будет рассекречена примерно через неделю, когда в Лос-Анджелесе состоится официальная премьера этой модели.