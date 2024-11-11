Volvo ES90: конкурент BMW i5 появится в марте 2025 года

Volvo готовится к запуску ES90 в качестве своего первого электрического седана в начале следующего года, и он будет служить флагманом премиум-класса для следующей волны из пяти усовершенствованных моделей электромобилей.

Новый конкурент BMW i5 и Mercedes-Benz EQE окажется родственником S90 с двигателем внутреннего сгорания и будет представлен в марте следующего года на мероприятии в Стокгольме, Швеция. Машину разработают с ориентацией на китайский рынок, но продавать хотят по всему миру.

По данным «Autocar», ES90 будет тесно связан с электрическим кроссовером EX90 и, как и та модель, будет служить скорее демонстрацией технологий, чем драйвером продаж.

Превью-изображение ES90 от Volvo, ранее выложенное в Сеть, подтверждает, что новая модель будет иметь боковой профиль, аналогичный текущему гибридному S90, а также унаследует стилистические черты EX90, включая закрытую решетку радиатора, фары в виде молота Тора и вертикальные задние фонари.

ES90 построят на специальной электрической платформе SPA2, которая используется в модели EX90, поэтому между моделями точно будет тесная технологическая связь.

Если верить слухам, ES90 растянется в длину на 4999 мм, что сделает его немного длиннее, чем S90. Колесная база машины составит примерно 3,1-метра.

Продавать седан будут в одномоторном заднеприводном и двухмоторном полноприводном вариантах с максимальной мощностью в 502 лошадиные силы в версии Performance. Энергия для движения будет поступать от батареи емкостью 111 кВт/ч, которая обеспечит дальность хода на одном заряде для одномоторной модели в 600 километров.