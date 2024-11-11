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Маленький Accord: Honda показала скетчи нового поколения седана Amaze

Пересмотренный дизайн, но старое оснащение

Текст: Алексей Шмидт
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Honda выложила в Сеть первые эскизы нового, третьего по счету поколения компактного седана Amaze, продающегося на рынках развивающихся стран. Машина должна появиться в продаже 4 декабря этого года.

Официальные скетчи подтверждают, что новая четрыхдверка «Хонды» получит всесторонне переработанный экстерьер и интерьер, а также окажется похожа на своего старшего брата – международный бестселлер Accord.

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Судя по изображениям, спереди машине предстоит примерить на себе более строгие линии кузова, отсылающие как к «Аккорду», так и к новому Civic. Седан обзавелся решеткой радиатора с сотовым рисунком, более узкими светодиодными фарами и фонарями, обновленными бамперами, задним спойлером и антенной в виде акульего плавника. 

Внутри новый Honda Amaze получит двухцветную, переработанную приборную панель с отдельно стоящей информационно-развлекательной системой и прямоугольными вентиляционными отверстиями. 

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Кроме того, компактный седан оснастят новым трехспицевым рулевым колесом с установленными органами управления, полуцифровой приборной панелью и бежевой обивкой сидений, а также двухцветной передней панелью с отдельной стоящим экраном мультимедийной системы. 

Черпать мощность новый Honda Amaze будет от актуального 1,2-литрового атмосферного бензинового двигателя. Этот 4-цилиндровый двигатель обеспечивает заявленную выходную мощность 90 л.с. и крутящий момент 110 Нм. Список трансмиссий включит в себя «механику» и вариатор CVT.

Фото:Honda

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