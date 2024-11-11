Новый рамный внедорожник Kia: во что может трансформироваться пикап Tasman в будущем

В конце октября один из крупнейших корейских автопроизводителей Kia представил свою новую разработку – пикап Tasman. Рамный утилитарник получил необычный дизайн и стал одной из главных премьер компании в этом году. На презентации руководство Kia не исключало, что это не единственный автомобиль на такой платформе, что породило слухи о возможном появлении у «Тасмана» варианта в кузове внедорожник.

Как мог бы выглядеть будущий конкурент Toyota Land Cruiser 250/Prado продемонстрировал популярный в Сети автомобильный художник Теофил Чин, известный также как «Theottle». Дизайнер взял за основу форм-фактор нового «Прадо» и построил из исходника собственный рамный внедорожник Kia.

Рендер нового рамного внедорожника Kia. Фото: Theottle

Получившийся вездеход сохранил дизайн оригинального пикапа Tasman вплоть до конца задней стойки кабины. Далее художнику пришлось перекраивать корму автомобиля, добавляя ему закрытый кузов с высокой крышей, собственными фонарями, а также выгравированной на двери багажника надписью «Kia».

Рендер нового рамного внедорожника Kia. Фото: Theottle

Гипотетически возможный внедорожник корейской марки мог бы перенять всю техническую сторону у оригинального пикапа. Машина получила бы рамное шасси, независимую подвеску на поперечных рычагах спереди и неразрезной мост на рессорах сзади, а также специальные амортизаторы с буферами отбоя. За полный привод в ней могла бы отвечать муфта, расположенная на передней оси, обладающая демультипликатором.

Список двигателей автомобиля включил бы в себя 2,5-литровую «надувную бензиновую «четверку» на 291 лошадиную силу и 421 Нм крутящего момента и 2,2-литровый турбодизель на 210 «сил» и 441 Нм. Каждый из них трудился бы в паре с 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Появится ли такой внедорожник когда-либо в продаже пока неизвестно.