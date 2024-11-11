Новое поколение культового универсала повышенной проходимости Subaru станет гибридным родственником Toyota

Несмотря на то, что Outback был упразднен в родной для себя Японии, машина сохранится на экспортных рынках, поскольку Subaru уже работает над новым поколением этой модели.

Недавно в Сеть утекла серия шпионских снимков, на которых свежий «Аутбэк» засняли в тяжелом камуфляже. Судя по ним, машина близка к тому, чтобы потерять свой культовый дизайн универсала повышенной проходимости, сменив его на внешность традиционных кроссоверов.

Австралийский журнал «CarsGuide» уверен, что в новом поколении Outback станет чем-то вроде альтернативы Subaru Forester, тем самым своему родственнику больше возможностей экспериментов со стороны инженеров японской марки.

Шпионские фотографии демонстрируют, что следующая генерация «Аутбэка» будет иметь высокий дорожный просвет, пластиковые колесные арки и массивные рейлинги на крыше. Верхняя часть кузова машины будет приподнята и обеспечит ей больший объем грузового пространства в багажнике и места на заднем ряду для пассажиров.

Что касается технических перемен, то здесь все ждут появление у автомобиля гибридной силовой установки Toyota, которая уже применяется в модели Crosstrek в Японии и вскоре появится в Forester. Она сочетает в себе фирменный «субаровский» 2,5-литровый оппозитный мотор в паре с двумя электрическими двигателями производства «Тойоты». Один из них представляет собой мотор-генератор, а другой – тяговый мотор, выдающий 120 лошадиных сил.

Весь этот тандем будет обеспечивать новому Outback совокупную мощность в 280 лошадиных сил и 479 Нм, а также дальность хода более 1000 километров.

Впрочем, от чистых ДВС Outback точно не откажется. Нынешние оппозитные моторы Subaru без электрического довеска останутся в строю, но ходят слухи, что помимо них у машины будет на 100-процентов «батарейный» вариант под названием e-Outback.