Дилеры готовятся к замене 100 тысяч дефектных двигателей в популярных автомобилях Toyota

Toyota готовится к одному из самых крупнейших и дорогих отзывов в своей истории. Дилерские центры компании в США объявили, что готовы к замене порядка 100 тысяч дефектных моторов, которые устанавливались в популярный на местном рынке пикап Tundra и внедорожник Lexus 2022 и 2023 модельных годов.

Проблема с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, отзыв которого был объявлен еще в мае, но так и не начался, связана с периодическими отказами таких моторов из-за металлической строчки, загрязняющей масло. Утверждается, что мусор попал в блоки цилиндров во время их сборки.

Очевидным решением для Toyota был демонтаж дефектных силовых агрегатов для их разборки, очистки и последующей сборки, но такой процесс оказался бы слишком долгим и трудоемким. Вместо этого японцы решили полностью заменить неисправные моторы.

В общей сложности под отзыв попадут 102 тысячи 292 автомобиля, в которых замена двигателя займет от 13 до 21 часа работ.

Замена моторов будет производиться по предварительной записи, так как большинство дилерских центров не будут иметь на складе запасные ДВС. Вместо этого они будут заказаны у Toyota, как только будет подтверждена встреча с клиентом и запланирован ремонт.

Это позволит не перегружать производство и избежать длительных очередей. При этом никакого графика относительно того, когда программа отзыва двигателей будет завершена, нет.

Поэтому многим владельцам Tundra и Lexus LX вновь придется ждать, пока их автомобили смогут вернуться на дороги общего пользования в исправном состоянии.