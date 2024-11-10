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Дилеры готовятся к замене 100 тысяч дефектных двигателей в популярных автомобилях Toyota

Текст: Михаил Романченко
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Toyota готовится к одному из самых крупнейших и дорогих отзывов в своей истории. Дилерские центры компании в США объявили, что готовы к замене порядка 100 тысяч дефектных моторов, которые устанавливались в популярный на местном рынке пикап Tundra и внедорожник Lexus 2022 и 2023 модельных годов.

Проблема с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, отзыв которого был объявлен еще в мае, но так и не начался, связана с периодическими отказами таких моторов из-за металлической строчки, загрязняющей масло. Утверждается, что мусор попал в блоки цилиндров во время их сборки.

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Очевидным решением для Toyota был демонтаж дефектных силовых агрегатов для их разборки, очистки и последующей сборки, но такой процесс оказался бы слишком долгим и трудоемким. Вместо этого японцы решили полностью заменить неисправные моторы.

В общей сложности под отзыв попадут 102 тысячи 292 автомобиля, в которых замена двигателя займет от 13 до 21 часа работ. 

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Замена моторов будет производиться по предварительной записи, так как большинство дилерских центров не будут иметь на складе запасные ДВС. Вместо этого они будут заказаны у Toyota, как только будет подтверждена встреча с клиентом и запланирован ремонт. 

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Это позволит не перегружать производство и избежать длительных очередей. При этом никакого графика относительно того, когда программа отзыва двигателей будет завершена, нет.

Поэтому многим владельцам Tundra и Lexus LX вновь придется ждать, пока их автомобили смогут вернуться на дороги общего пользования в исправном состоянии. 

Фото:Toyota

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