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Ferrari вынашивает план по воскрешению культового F40

Вот как он может выглядеть и оснащаться

Текст: Алиса Шашкова
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Итальянский автопроизводитель может воскресить культовый суперкар F40. С таким заголовком вышла новость в издании «Top Gear», в котором работающий на издание независимый художник представил, как будет выглядеть такой автомобиль.

Слухи предполагают, что возрожденный F40 последует за моделями Monza SP1/SP2 и Daytona SP3 в качестве третьего по счету представителя лимитированной линейки Icona.

Это программа, разработанная для того, чтобы вспомнить историю Ferrari путем переосмысления вечного стиля самых знаковых автомобилей марки с использованием современных наработок и технологий. 

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Те, кто очень увлечен итальянским брендом, помнят, что Ferrari уже попробовала себя в чем-то, вдохновленном F40. Единственный в своем роде SP38 Deborah (на самом деле нет) в 2018 году имел низкоуровневый спойлер и щелевую крышку двигателя, как того требовал один безумный фанат F40. 

Автомобиль был основан на 488 GTB, поэтому имел V8 с двойным турбонаддувом и выглядел красиво, но всегда ощущался «недоделка». 

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На этот раз эксперты ждут в преемнике F40 более прочных связей с прошлым, в том числе наличие «правильного» заднего антикрыла, воздуховодов в капоте и фирменного квадратного носа. 

Что будет скрываться под кожухом двигателя пока неизвестно, но, скорее всего это будет 4-литровый V8 твин-турбо, который в модели Daytona SP3 выдает 786 лошадиных сил. 

Когда может состояться премьера возрожденного Ferrari F40 пока неизвестно. 

Фото:Ferrari, Andrei Avarvarii для Top Gear

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