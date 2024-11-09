Премьера нового полноприводного «Соболь NN 4×4» состоялась еще в прошлом году. Машину показали на мероприятии, известном как «Комтранс». Выпускать такие «Соболи» начали полгода назад, но частным покупателям автомобили пока были недоступны. Но недавно выяснилось, что у простых автовладельцев появилась такая возможность. Более того, для них были раскрыты цены на новинку.

Первыми поступили в продажу варианты цельнометаллический фургон, за который просят 3 миллиона 615 тысяч рублей, а также модификация комби с прайсом в 3 миллиона 740 тысяч рублей.

Размеры автомобилей составляют 5,1-метр в длину, чуть больше 2 метров в ширину и почти 2,5-метра в высоту. Расстояние между осями равно 3-метрам, а дорожный просвет – 22 см.

Технически оба варианта «Соболя NN 4×4» одинаковы. Машины приводятся в движение за счет 2,5-литрового дизельного мотора, выдающего 150 лошадиных сил мощности. Ассистирует им 6-скоростная МКПП, а также система полного привода парт-тайм.

Арсенал стартовой комплектации российского «вездехода» включает в себя систему ABS, обогревы сидений и лобового стекла, мультимедийную систему с навигатором, кондиционер, светодиодную оптику, предпусковой подогреватель и многое другое.

В Группе ГАЗ обещают, что со временем список модификаций полноприводного «Соболя» будет заметно расширен, но какие именно исполнения готовятся к выходу в продажу пока не раскрывают.