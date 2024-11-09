Владелец кроссовера Exeed VX выложит за его эксплуатацию в год больше 700 тысяч рублей

Интерес среди россиян к китайским автомобилям остается одним из самых высоких за последние годы. Маркетинговое агентство НАПИ решило подсчитать, во сколько выльется эксплуатация для среднестатистического гражданина нашей страны «топовой» версии «поднебесного» кроссовера Exeed VX President. Итоговая сумма может удивить в плохую сторону.

Согласно расчетам аналитиков, за 5 лет активного использования кроссовера, за которое на машине будет наезжено ориентировочно 75 тысяч километров, затраты на эксплуатацию автомобиля составят 3 миллиона 531 тысячу 305 рублей. То есть каждый год на китайский кроссовер у его владельца будет уходить в среднем 706 тысяч рублей.

Указанная цифра не голословна и включает в себя все необходимые атрибуты при использовании нового автомобиля. К примеру, из общей суммы 93 тысячи рублей уйдет на транспортный налог, 121 тысячи 700 рублей потребуется на прохождение ТО, 33 тысячи 600 рублей в среднем будет стоить текущий ремонт авто, 343 тысячи 800 рублей будет уплачено за заправки и 157 тысяч 700 рублей за покрышки и шиномонтаж.

Самое дорогое, что может сильно ударить по итоговой цене эксплуатации Exeed VX – это страховка КАСКО. Затраты на него за пятилетку составят 894 тысячи 200 рублей. Еще 102 тысячи уйдет на ОСАГО.

Включена в общий счет и амортизация. По подсчетам специалистов, за 5 лет эксплуатации Exeed VX обесценится почти на 1 миллион 800 тысяч рублей, так что его остаточная стоимость составит 4 миллиона 500 тысяч рублей при начальной цене в 6 миллионов 299 тысяч 999 рублей.