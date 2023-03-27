В Китае сфотографировали первый седан Exeed

Премиальная марка Exeed, принадлежащая концерну Chery, известна как у себя на родине в Китае, так и на российском рынке только кроссоверами. Однако вскоре линейка этого бренда, позиционирующегося как премиальный, пополнится классической 4-дверкой. Фотографии седана Exeed E03 появились в базе «поднебесного» минпрома, откуда их и позаимствовали местные журналисты.

На снимках новинка суббренда Chery показана не в серийном варианте. В глаза сразу бросаются оптика, которая практически наверняка не появится на «товарном» седане. При этом кузов машины оказался практически полностью лишен камуфляжной маскировки (за исключением крыши) и демонстрирует скрытые в дверях ручки, агрессивный бампер с большими воздухозаборниками, а также массивные колесные диски.

В целом же, внешний облик Exeed E03 сильно напоминает концепт-кар AtlantiX образца прошлого года.

Что касается интерьера седана, то внутри него можно ожидать появления цифровой комбинации приборов 2-спицевого рулевого колеса со скошенным нижним ободом и большого дисплея мультимедийной системы, выполненного в форм-факторе планшета.

В основу первой 4-дверки Exeed должна лечь модульная архитектура E0X. Какими именно двигателями планируется комплектовать новый седан пока неизвестно, но одно можно сказать точно – автомобиль будет электрическим.

В документации, раскрытой в базе китайского минпрома, показатель разгона этой модели с места до 100 км/ч заявлен на отметке в 3 секунды, а запас хода составляет 700 километров.

В перспективе Exeed E03 может появиться в том числе и на российском рынке, так как эта китайская марка никогда не заявляла, что фокусируется в нашей стране исключительно на автомобилях сегмента SUV. Впрочем, пока такое развитие событий выглядит крайне отдаленным.