Стало известно, когда в России появится новейший кроссовер Exeed

Компания Exeed совсем недавно представила на родном для себя китайском рынке новейший кроссовер AtlantiX (он же Yaoguang). Предполагалось, что на первых порах кросс-купе будет доступно только в «Поднебесной», однако теперь выяснилось, что его уже готовят для России. Причем называться на нашем рынке автомобиль будет по-другому.

Предполагается, что российские дилеры Exeed начнут получать в свое распоряжение купеобразный «паркетник» примерно в середине 2023 года. Какое именно имя достанется модели – пока неизвестно.

Напомним, серийная версия концепта AtlantiX получила название Yaoguang и была построена на модернизированной электронной платформе EEA4.0. Премиальный суббренд Chery наградил свою новинку интеллектуальной голосовой системой, а также множеством продвинутых водительских помощников.

С точки зрения габаритов новый кроссовер Exeed сопоставим с Lexus RX. Его длина равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, а размер колесной базы составляет 2815 мм.

Внешне автомобиль выделяется наличием безрамочной радиаторной решетки с узором в виде ячеек, скрытыми в кузове дверными ручками, рельефным капотом, а также необычными фарами и панорамной крышей.

В салоне «паркетника» установили 24,6-дюймовый изогнутый дисплей, D-образный многофункциональный руль, а также электронный селектор.

Сколько будет стоить новый кроссовер Exeed в России пока остается только догадываться, но в КНР за него просят минимум 170 тысяч юаней или 1 миллион 718 тысяч рублей. Разумеется, на нашем рынке цена китайского вседорожника по традиции должна оказаться гораздо выше, чем у него на родине.