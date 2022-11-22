В России скоро появится полноприводный кроссовер Exeed LX

Компания Chery, владеющая брендом Exeed, готовится к премьере предназначенного для нашей страны кроссовера LX, который впервые получит систему полного привода. Вместе с ним «поднебесный» вседорожник обзаведется новым двигателем и трансмиссией.

На китайском рынке Exeed LX не так давно успел обновиться, но в России о подобной модернизации пока говорить рано. Тем не менее, определенные изменения в оснащении кроссовера все же произойдут.

Так, например, недавно в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) китайской модели были вписаны новые вводные, которые касаются исключительно тех машин, которые производятся в Китае.

Что интересно, российский офис о появлении полноприводного LX ничего не говорил. Тем не менее, это не отменяет факта того, что новое исполнение китайского кроссовера может появиться на нашем рынке уже в этом году.

Согласно ОТТС, Exeed LX с полным приводом получит в России бензиновую «турбочетверку» с рабочим объемом 1,6-литра (150 л.с. и 275 Нм). Связку ей составит «робот» с двумя сцеплениями. Для сравнения, переднеприводный LX у нас сейчас представлен с полуторалитровым «наддувным» двигателем мощностью 147 «сил» и 210 Нм.

В каких комплектациях LX можно будет расчитывать на наличие полноприводной трансмиссии пока информации нет. То же самое можно сказать и о цене автомобиля.

Сейчас переднеприводные Exeed LX оцениваются на нашем рынке в сумму от 2 миллионов 999 тысяч 900 до 3 миллионов 399 тысяч 900 рублей.