У Nissan будет новый электромобиль на базе концепта Leaf Nismo RC

Японский автопроизводитель Nissan собирается вывести на рынок новый продукт для электрического сегмента спортивных автомобилей, построенный с оглядкой на прототип Leaf Nismo RC.

По данным японского портала «Best Car», сначала машина появится в виде концепта, а затем должна появиться на рынке в рамках плана «Ниссан» к 2026 году сделать 80% своего модельного ряда полностью электрическим.

Среди пяти новинок компании, которые должны появиться в этот срок, рискует затесаться некий новый спортивный электрокар, построенный по технологии шоу-кара Leaf Nismo RC. Тот был создан и представлен в 2011 году для того, чтобы продемонстрировать технологии японского автопроизводителя, но так и не пошел в серию.

Концепт был построен на базе обычного электрокара Leaf и представлял собой полноприводный спорткар с двумя двигателями мощностью по 120 кВт, которые располагались спереди и сзади. Максимальная их отдача составляла 240 кВт или 326 лошадиных сил и 640 Нм.

Машина использовала карболовый монокок и весила всего 1220 кг, что является крайне низкой цифрой для электрокара.

В Nissan пока никак не подтверждают инсайдерские сведения о планах компании по выпуску такого автомобиля, но и не опровергают информацию, появившуюся в Сети.