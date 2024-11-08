Dacia собирается посрамить Volkswagen Golf собственным недорогим хэтчбеком C-класса

Вслед за новым кроссовером Bigster румынский бренд Dacia собирается представить еще один важный для компании автомобиль. Речь идет о хэтчбеке С-класса, который позиционируется как конкурент VW Golf и других машин этого сегмента.

Художники сайта «Motor1» вдохновились внешностью серийного кроссовера Dacia Bigster и подготовили изображения новой 5-дверки румынской марки, входящей в состав Renault, а также раскрыли о ней новые подробности.

По мнению независимых дизайнеров, размеры машины расположатся где-то между Duster и Bigster, поэтому длина легковушки составит примерно 4,45-метра. Это будет не кроссовер и не внедорожник, а автомобиль со стандартными легковыми пропорциями, построенный на платформе CMF-B (что-то вроде Sandero XL).

Спереди автомобиль похвастает узкой решеткой радиатора и Y-образными фарами, ставшими прерогативой всех последних новинок Dacia, тогда как кузов машины получит много острых линий и окажется в этом похож как на свежий Duster, так и на его старшего брата Bigster.

Ожидается, что двигатели в хэтчбек перенесут как раз из «паркетника» Bigster. В их число войдут мягкий гибрид, работающий как на базе бензинового, так и газового мотора. Кроме них стоит ждать как минимум двух полностью гибридных версий мощностью 140 и 155 лошадиных сил, работающих в связке с автоматической трансмиссией.

Предварительные расчеты говорят о том, что новинка Dacia C-сегмента будет стоить в Европе от 25 тысяч евро или 2,6 миллиона рублей. Это примерно на 3 тысячи 330 евро дешевле (347 тысяч рублей), чем сейчас в «Старом Свете» просят за базовый VW Golf.