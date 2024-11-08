Новейший компакт-кроссовер Kia: чем он удивит своих покупателей

В ближайшее время Kia расширит свой портфель продуктов на развивающихся рынках выпуском нового субкомпактного кроссовера, длина которого составит менее четырех метров. Название и детали машины еще не раскрыты, но, вероятно, она получит имя Clavis (либо Syros).

Daily-Motor.Ru ознакомился с проектом этой модели, выяснив, чем новинка южнокорейской марки может удивить своих покупателей.

Официальные тизеры подтверждают, что субкомпактный внедорожник будет иметь высокую посадку и короткий кузов. Машина похвастается L-образными задними фонарями, интегрированными в стойки, рейтингами на крыше и дверными ручками, установленными заподлицо.

Спереди автомобиль может получить решетку радиатора в стиле «Нос тигра» с вертикально расположенными проекторными фарами со светодиодными элементами и ДХО.

Детали интерьера на данный момент скудны. Тем не менее, компактный внедорожник, вероятно, предложит такие функции, как панорамный люк на крыше, 10,25-дюймовый двойной экран (один для информационно-развлекательной системы и один для функций приборов), обивка из кожзаменителя, аудиосистема Bose, а также передние сиденья с вентиляцией и электроприводом.

В более дорогих комплектациях новинка Kia получит комплект водительских ассистентов.

Что касается двигателей, то новому корейскому субкомпакту будет положено сразу три силовые установки: бензиновым, дизельным и электрическим.

Бензиновую и дизельную версию кроссовера собираются продавать со 118-сильным литровым турбомотором и «атмосферником», а также с 1,5-литровым агрегатом соответственно. Полные технические характеристики машины пока держатся в секрете, но будут раскрыты в ближайшие месяцы.