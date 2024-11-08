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Honda представила первый в мире мотоциклетный двигатель V3 с электрическим сжатием

Его массовое производство начнется в ближайшие годы

Текст: Алиса Шашкова
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Honda объявила о разработке 75-градусного двигателя V3 для мотоциклов с большим рабочим объемом, который обещает быть одновременно компактным и высокопроизводительным. В компании заявляют, что этот новый двигатель с водяным охлаждением предназначен для обеспечения высокого крутящего момента даже на низких оборотах благодаря электрическому компрессору. 

Его компактные размеры обусловлены компоновкой, в которой передняя группа цилиндров содержит два горшка, и один цилиндр ближе к задней части.

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Такая технология компрессора позволяет контролировать сжатие всасываемого воздуха независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивая немедленную реакцию на крутящий момент независимо от оборотов.

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Одним из ключевых преимуществ электрического компрессора является его гибкость конструкции, которая, по словам Honda, имеет решающее значение для мотоциклов с ограниченным пространством. 

Инженеры компании отдали приоритет централизации массы, оптимизации баланса и управляемости, отказавшись при этом от необходимости в интерохладителе, который еще больше экономит место.

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В результате получилась компоновка двигателя, которая, по словам японского производителя, обещает плавную и отзывчивую езду. 

Ожидается, что двигатель V3 будет интегрирован в более крупные модели Honda. Его массовое производство начнется в ближайшем будущем. 

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Фото:Honda

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