Honda представила первый в мире мотоциклетный двигатель V3 с электрическим сжатием

Honda объявила о разработке 75-градусного двигателя V3 для мотоциклов с большим рабочим объемом, который обещает быть одновременно компактным и высокопроизводительным. В компании заявляют, что этот новый двигатель с водяным охлаждением предназначен для обеспечения высокого крутящего момента даже на низких оборотах благодаря электрическому компрессору.

Его компактные размеры обусловлены компоновкой, в которой передняя группа цилиндров содержит два горшка, и один цилиндр ближе к задней части.

Такая технология компрессора позволяет контролировать сжатие всасываемого воздуха независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивая немедленную реакцию на крутящий момент независимо от оборотов.

Одним из ключевых преимуществ электрического компрессора является его гибкость конструкции, которая, по словам Honda, имеет решающее значение для мотоциклов с ограниченным пространством.

Инженеры компании отдали приоритет централизации массы, оптимизации баланса и управляемости, отказавшись при этом от необходимости в интерохладителе, который еще больше экономит место.

В результате получилась компоновка двигателя, которая, по словам японского производителя, обещает плавную и отзывчивую езду.

Ожидается, что двигатель V3 будет интегрирован в более крупные модели Honda. Его массовое производство начнется в ближайшем будущем.