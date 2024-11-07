Audi удивила СМИ, объявив о двух больших и важных запусках на 2025 год

Казалось, что последним большим запуском Audi в 2024 году стал новый A6 e-tron, вышедший в двух вариантах кузова. Но у бренда с четырьмя кольцами еще есть несколько сюрпризов в рукаве. Все они ингольштадтский автопроизводитель раскрыл, воспользовавшись объявлением результатов продаж компании за третий квартал 2024 года.

В этот период Audi столкнулась с незначительным падением объемов реализации своих машин. Причем в основном это было связано с падением общего интереса к электромобилям. Но помимо финансовых результатов Audi удивила неожиданной информацией о скором дебюте двух важных для автопроизводителя моделей.

Первым из них является премьера второго поколения кроссовера Audi Q5 Sportback, которое собираются представить в течение этого месяца. Конкретная дата дебюта машины еще не назначена, но спортивный вседорожник точно поступит в продажу к весне 2025 года.

Кроме него в начале следующего года немцы представят долгожданный седан A7, который выйдет на дороги ориентировочно к лету.

Подробностей о новинках Audi пока немного, но ожидается, что обе модели окажутся более сложными с точки зрения технологий, а также получат подключаемые гибриды, запас хода которых исключительно на электротяге превысит цифру в 100 километров.

Комментируя информацию о презентации ближайших новинок компании гендиректор Audi Гернот Дёллнер заявил следующее:

«Мы ускоряемся в более жесткой конкурентной среде и выводим на улицы многие модели с качеством Audi. Мы расширяем и омолаживаем наш портфель продуктов с этими моделями, позиционируя компанию таким образом, чтобы вновь достичь экстраординарного результата».