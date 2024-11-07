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Audi удивила СМИ, объявив о двух больших и важных запусках на 2025 год

Они знаменуют смену курса компании

Текст: Ростислав Архипов
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Казалось, что последним большим запуском Audi в 2024 году стал новый A6 e-tron, вышедший в двух вариантах кузова. Но у бренда с четырьмя кольцами еще есть несколько сюрпризов в рукаве. Все они ингольштадтский автопроизводитель раскрыл, воспользовавшись объявлением результатов продаж компании за третий квартал 2024 года.

В этот период Audi столкнулась с незначительным падением объемов реализации своих машин. Причем в основном это было связано с падением общего интереса к электромобилям. Но помимо финансовых результатов Audi удивила неожиданной информацией о скором дебюте двух важных для автопроизводителя моделей.

Первым из них является премьера второго поколения кроссовера Audi Q5 Sportback, которое собираются представить в течение этого месяца. Конкретная дата дебюта машины еще не назначена, но спортивный вседорожник точно поступит в продажу к весне 2025 года. 

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Кроме него в начале следующего года немцы представят долгожданный седан A7, который выйдет на дороги ориентировочно к лету. 

Подробностей о новинках Audi пока немного, но ожидается, что обе модели окажутся более сложными с точки зрения технологий, а также получат подключаемые гибриды, запас хода которых исключительно на электротяге превысит цифру в 100 километров.

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Комментируя информацию о презентации ближайших новинок компании гендиректор Audi Гернот Дёллнер заявил следующее:

«Мы ускоряемся в более жесткой конкурентной среде и выводим на улицы многие модели с качеством Audi. Мы расширяем и омолаживаем наш портфель продуктов с этими моделями, позиционируя компанию таким образом, чтобы вновь достичь экстраординарного результата».

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Фото:Motor.es, Motorionline.com, Autoexpress.co.uk

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